Fregata francese attaccata nel Mar Rosso, droni dallo Yemen: la mano dell'Iran e l'allerta Nato, cosa sta succedendo

Una fregata francese è stata attaccata sul Mar Rosso. Stavolta è il turno della Francia dopo quanto accaduto agli Stati Uniti. L'esercito di Parigi, attraverso i propri canali social, ha dichiarato che nella serata del 9 dicembre ha intercettato nel Mar Rosso due droni provenienti dallo Yemen. Erano diretti verso la FREMM Languedoc, nave da guerra che si trovava a circa 110 chilometri dalle coste yemenite, all'altezza del porto di Al Hodaida.

Cosa sta succedendo?

Cacciatorpediniere Carney Usa attaccato sul Mar Rosso, droni e missili dai ribelli Houthi dello Yemen (sostenuti dall'Iran): è la scintilla per l'escalation?

I ribelli Houthi

Di chi sono i droni? Nelle ultime settimane le milizie Houthi hanno potenziato il proprio arsenale contro due obiettivi. Israele, impegnato per la guerra nella Striscia di Gaza, e le navi europee che navigano nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze sciite dello Yemen ha ribadito l'impegno degli Houthi a impedire "il passaggio delle navi di qualsiasi nazionalità dirette verso l'entità sionista".

Eccetto quelle che portano aiuti umanitari diretti verso la Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, le forze sciite dello Yemen hanno anche detto di volere garantire "la continuazione del movimento commerciale globale attraverso il Mar Rosso e il Mar Arabico", ad eccezione delle navi legate a Israele o dirette verso gli scali dello Stato ebraico.

Interception dans la soirée de deux drones en provenance du Yémen par la FREMM Languedoc en mer Rouge. pic.twitter.com/2cug1Sn48C — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 9, 2023

L'episodio del caccatorpediniere

La Nato è in allerta. Lo scorso 3 dicembre, infatti, un cacciatorpediniere statunitense era stato costretto a rispondere a droni e missili lanciati dal territorio dello Yemen. Washington monitora la situazione. Per questo al Pentagono si sta pensando a un rafforzamento della task force navale Usa nel Mar Rosso, se non a una missione internazionale.

Chi c'è dietro gli attacchi

Gli Stati Uniti ritengono che l'Iran stia aiutando a pianificare e realizzare attacchi missilistici e droni da parte degli Houthi yemeniti contro Israele e le navi Nato nel Mar Rosso. "Crediamo che siano coinvolti nella conduzione di questi attacchi, nella loro pianificazione, nella loro esecuzione, nella loro autorizzazione e, in definitiva, li sostengono", ha detto il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer all'Aspen Security Forum. Ma l’Iran nega il coinvolgimento. Dall'altra parte gli Houthi affermano di aver organizzato gli attacchi in risposta all'offensiva che Israele ha lanciato contro il gruppo militante islamico Hamas a Gaza dopo l'incursione del gruppo militante in Israele il 7 ottobre.