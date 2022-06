Texas, frase choc del prete: «Ai gay si dovrebbe sparare un colpo alla nuca»

A ridosso del giorno in cui si celebrerà il Pride, una frase choc di un prete scatena le reazioni negli Stati Uniti. In una chiesa battista del Texas (che molti considerano come "gruppo d'odio anti-LGBT" dal Southern Poverty Law Center) un pastore ha detto che i gay dovrebbero essere "allineati contro il muro e colpiti alla nuca". Il pastore Dillon Awes della Stedfast Baptist Church di Watauga, un sobborgo di Fort Worth, ha fatto questo commento e altre osservazioni controverse durante un sermone di domenica mattina intitolato "Perché non stiamo zitti".

Frase choc del prete contro i gay, cosa ha detto

«Sono arrabbiato questa mattina perché il nostro intero Paese sta celebrando il peggior peccato della Bibbia», ha detto Awes durante il sermone, riferendosi al Mese dell'Orgoglio, che commemora la comunità LGBTQ+ ogni giugno. «Sapete, molti pastori hanno questa stupida idea che dice: 'Oh, sapete che Dio ama tutti'. E Dio odia il peccato ma ama il peccatore. Ma la gente ha portato questo concetto all'estremo, dicendo di celebrare il peccato, non solo di tollerarlo, ma di celebrarlo», ha continuato. «Lasciate che vi mostri cosa dice la Bibbia su queste persone».

Awes ha letto diversi passi della Bibbia e ha condannato l'omosessualità come peccato. A un certo punto ha detto alla congregazione che i gay "sono pericolosi per la società" e ha affermato che "tutti gli omosessuali sono pedofili". «Non sto dicendo che ogni singolo omosessuale che è in vita in questo momento abbia già commesso quell'atto con un bambino, perché potrebbe essere che non ne abbiano ancora avuto l'opportunità e che lo faranno a un certo punto della loro vita», ha detto. «È per questo che dobbiamo mettere a morte queste persone attraverso i canali appropriati del governo. ... Queste persone non sono normali. Non sono i soliti peccatori di tutti i giorni. ... Non hanno speranza di salvezza».

La richiesta di pena di morte

In alcuni momenti del sermone si è sentito il pubblico applaudire in segno di assenso. Awes ha detto alla sala che secondo lui la "soluzione per gli omosessuali nel 2022" è la pena di morte. "Queste persone dovrebbero essere messe a morte. Ogni singolo omosessuale nel nostro Paese dovrebbe essere accusato di un crimine. L'abominio dell'omosessualità che hanno, dovrebbero essere condannati in un processo legale. Dovrebbero essere condannati a morte. Dovrebbero essere messi in fila contro il muro e sparati alla nuca", ha detto. Sui social media molti hanno criticato il pastore e alcuni hanno etichettato le sue osservazioni come una minaccia violenta per la comunità.