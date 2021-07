Vaccino, in Francia superate le 40 milioni di prime dosi, circa il 60% della popolazione

In Francia oltre 40 milioni di persone si sono vaccinate con una prima dose di vaccino anti-Covid, a evidenziarlo è il presidente Emmanuel Macron in un messaggio pubblicato questa mattina su Twitter. Nel messaggio, il presidente francese passato all'offensiva contro la quarta ondata legata alla variante Delta del Covid-19 precisa che questo equivale a circa il «60% della popolazione (+ 4 milioni in quindici giorni)».

C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! pic.twitter.com/zzrSkAx5M7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2021

«Solo insieme sconfiggeremo il virus. Andiamo avanti!», è il messaggio rivolto da Macron ai connazionali. Nella notte tra ieri e oggi, il Parlamento di Parigi ha dato il via libera al contestato disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari. Deputati e senatori riuniti in commissione mista paritaria hanno finalmente raggiunto un compromesso dopo una settimana di dibattiti ad alta intensità tra Assemblea Nazionale e Senato.

