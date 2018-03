Paura in Francia, uomo si barrica in supermercato: uccise due persone «Sono dell'Isis»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone sono state in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi degli ostaggi. Oltre alle due persone rimaste a terra all'interno del supermercato sarebbero «una decina» i feriti.L'uomo che ha preso ostaggi a Trebes, nella Francia occidentale, ha detto di essere dell'Isis e ha gridato «Allah Akbar» dopo aver sparato contro i poliziotti e prima di entrare nel supermercato Super U. Secondo il sindaco di Trebes, i clienti presi in ostaggio sarebbero usciti dal supermercato ma un uomo armato è rimasto all'interno con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della presa di ostaggi.«Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico», ha detto il premier francese, Edouard Philippe.Poco prima, colpi di arma da fuoco erano stati sparati non lontano da Trèbes contro poliziotti a Carcassonne, sui Pirenei francesi, mentre rientravano in caserma da una corsa mattutina. Si cerca di capire se i due episodi siano collegati. Successivamente, c'è stata la presa degli ostaggi a Trèbes, che è poco distante. Si cercano conferme su un eventuale legame tra i due episodi.I poliziotti sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco mentre facevano footing. Uno di loro è riomasto ferito a una spalla. Lo ha detto Yves Lefebvre, sindacalista della polizia, intervistato da Lci. Lefebvre ha detto che l'uomo che ha sparato è «probabilmente» di un «estremista islamico».Secondo Lefebvre, la vita dell'agente ferito alla spalla non è in pericolo. Secondo la sua ricostruzione, gli uomini della Compagnie Républicaine de Securité (Crs) stavano rientrando in caserma da una corsa mattutina quando sono stati presi di mira almeno da cinque o sei colpi d'arma da fuoco. L'assalitore avrebbe poi tentato di ricaricare l'arma, che però «si è probabilmente inceppata. Ha quindi preso la fuga in auto».«Bisogna capire se è lo stesso o meno della presa d'ostaggi nel supermercato di Trèbes», ha aggiunto Lefebvre, precisando che i poliziotti hanno avuto «il buon istinto di buttarsi a terra». Il sindacalista ha parlato di una probabile persona «radicalizzata».