Francia, dal gendarme eroe al macellaio del supermercato: chi sono le vittime dell'attacco di Lakdim

La prima vittima di Radouane Lakdim, che ieri ha ucciso quattro persone e ne ha ferite una quindicina in un doppio attacco a Carcassonne e Trebes, è Jean, viticoltore in pensione. Sessantenne, si trovava nell'Opel Corsa bianca rubata dal terrorista a Carcassonne. La seconda vittima è il capo del reparto macelleria del supermercato Super U a Trebes, dove Lakdim si è asserragliato. Christian Medves, 50 anni, è descritto da chi lo conosceva come un uomo gioviale, una bella persona dal «cuore enorme». Insieme a lui è stato ucciso anche un cliente del supermercato, la cui identità, riferisce Le Figaro, non è stata rivelata. Infine, la quarta vittima è il gendarme eroe: il tenente colonnello Arnaud Beltrame, 45 anni, che si è offerto in cambio agli ostaggi tenuti dal terrorista. Gravemente ferito, è morto nella notte.

