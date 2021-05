Francia, arrestati tre neonazisti: progettavano un attentato contro una loggia massonica

Due uomini, di 29 e 56 anni, e una donna di 53 sono finiti in manette in Francia, accusati di star organizzando un attentato contro una loggia massonica. I tre sono stati incriminati per «associazione criminale terroristica» e sono stati arrestati dalla polizia prima di riuscire a compiere l'attacco.

Si tratta di tre membri di un piccolo gruppo neonazista. Arrestati nella Francia orientale, sono stati posti in custodia cautelare, secondo quanto riferisce una fonte giudiziaria. Altri tre affiliati alla formazione di estrema destra chiamata 'Onore e nazione' sono stati rilasciati. Il gruppuscolo aveva fatto ricerche su esplosivi e fatto dei sopralluoghi in vista dell'attentato, identificato con il nome in codice 'progetto Alsazia'.

La vicenda riaccende l'attenzione sul terrorismo nero in Europa. L'ultimo rapporto di Europol, l’agenzia dell’Unione europea che si occupa di contrastare il crimine organizzato e il terrorismo, rivela dati e statistiche preoccupanti sul fenomeno del terrorismo nero. Il problema riguarda molti paesi europei: la Francia, ma anche la Germania, il Belgio, la Slovenia e l'Italia.