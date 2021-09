Francia, Macron e le moglie sporgono denuncia contro un paparazzo per violazione della privacy

Il paparazzo francese Thibault Daliphard è stato denunciato da Emmanuel Macron e dalla first lady per aver esposto di fronte all'Eliseo per 15 giorni foto in vacanza del presidente della Repubblica francese e di sua moglie. A rilevarlo è la radio francese 'Europe 1' spiegando che la coppia ha sporto denuncia per violazione della privacy qualche giorno fa e spiegando che si tratta di un fatto rarissimo.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Germania al voto, Laschet si gioca tutto: Scholz è sempre... LO STUDIO Vaccini, boom di anticorpi con Pfizer dopo 2 dosi di Sinovac. Lo... LA FUGA Parigi troppo stressante, francesi in fuga dalla città

Per Macron e sua moglie l'esposizione delle foto, spiega la radio transalpina, «sarebbe stata considerata come una provocazione da qui la decisione di sporgere denuncia». L'organizzatore dell'esposizione è stato sentito per 2ore e 30 dalla polizia all'inizio della settimana. Daliphard, invece, è stato convocato martedì prossimo dalla polizia nell'ambito dell'indagine preliminare aperta dal Tribunale di Parigi. Nell'estate del 2017 il fotografo era stato accusato di essere introdotto all'interno della residenza della coppia Macron mentre passavano qualche giorno di vacanza a Marsiglia. In quell'occasione il presidente della Repubblica francese aveva sporto denuncia per vessazione e violazione della privacy prima di ritirarla alcuni giorni dopo.

Vaccini, boom di anticorpi con Pfizer dopo 2 dosi di Sinovac. Lo studio medico in Uruguay