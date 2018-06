L'uomo più fortunato del mondo vive in Francia: in un anno e mezzo ha vinto la lotteria due volte

Due volte milionario in appena 18 mesi: è accaduto a Evian, nell'Alta-Savoia francese, dove un individuo ha sparigliato tutte le probabilità statistiche vincendo due volte un milione di euro alla lotteria pan-europea EuroMillions, tra le più popolari al mondo.



Secondo calcoli di probabilità, c'era una chance su 16.000 miliardi che la stessa persona - alcuni ormai lo definiscono l'uomo più fortunato al mondo - potesse vincere una seconda volta in un anno e mezzo di intervallo. E invece è successo per davvero. Sandrine Cettour-Cave, la tabaccaia di Evian da cui l'individuo, ha acquistato entrambi i biglietti vincenti parla di un uomo «molto discreto», che conosce bene. E intanto lui fa sapere che giocherà ancora, fiducioso nel vecchio adagio, «non c'è due senza tre».

