Francia, Cts: «Natale in piccoli gruppi e con il coprifuoco»

In Francia nuovo lockdown fino al primo dicembre. E spunta l'ipotesi di feste di Natale con il coprifuoco. Secondo il presidente del comitato tecnico scientifico francese ( CTS) francese, Jean-Francois Delfraissy, le feste di fine anno «le faremo in piccoli gruppi» e «probabilmente ci sarà ancora il coprifuoco».

«Le feste di fine anno - ha detto Delfraissy all'indomani dell'annuncio del nuovo lockdown in Francia - penso che quest'anno saranno diverse dagli altri anni». Lo stesso Delfraissy ha aggiunto che la situazione diventerà estremamente difficile «per il sistema ospedaliero nelle prossime 2 o 3 settimane a causa della seconda ondata dell'epidemia di Covid-19, in diverse regioni dellal Francia».

Per lo scienziato, «la prospettiva è quella di un lockdown per un mese, poi dopo un controllo degli indicatori uscire dal lockdown con un coprifuoco» che resterebbe in vigore fino a «inizio gennaio». Non escludendo una «terza ondata», Delfraissy si dice «ottimista» sul futuro«: »ne usciremo - ha detto - poiché arriveranno innovazioni, ma non prima della primavera 2021».

