Francia, possibile proroga pass sanitario. Véran: «Necessario se il Covid non scompare da nostre vite»

Il pass sanitario, equivalente francese di ciò che in Italia è stato chiamato “green pass”, potrebbe essere prorogato anche oltre la data limite del 15 novembre, «nel caso in cui il Covid non dovesse scomparire dalle nostre vite»: lo ha detto oggi il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ricordando che in teoria «il pass non può essere prorogato oltre il 15 novembre», a meno che non venga adottato «un nuovo testo di legge da dibattere in Parlamento».

Véran si è inoltre mostrato soddisfatto per il fatto che «le ultime reticenze stiano cadendo dinanzi al successo del pass sanitario» che associa a suo avviso un «sistema di test efficaci e la massiccia vaccinazione dei francesi». Questo, prosegue Véran, ha consentito di «attraversare l'estate senza lockdown nonostante un'ondata molto contagiosa della variante Delta».