Un altro calciatore morto nel sonno come Astori: Rodriguez aveva 19 anni

di Redazione Sport

Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La notizia del suo decesso è stata confermata «con estremo dolore» dallo stesso club, che milita nella Ligue 2 transalpina. La morte di Rodriguez è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora da accertare. Il giovane centrocampista è stato trovato senza vita nel suo letto dal suo compagno di stanza, che ha allertato il guardiano notturno del club. Sul caso è stata aperta un'inchiesta giudiziaria. L'autopsia sul corpo del giovane calciatore, per determinare l'esatta causa della morte, sarà eseguita all'inizio della prossima settimana.Su richiesta del club la partita della serie B transalpina tra Tours e Valenciennes, inizialmente programma per stasera, è stata rinviata. Un minuto di silenzio sarà osservato negli altri match di Ligue 1 e Ligue 2 in programma nel weekend. La notizia della tragica scomparsa di Rodriguez arriva solo cinque giorni dopo quella relativa alla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, anche lui trovato morto nel letto nell'hotel che ospitava i viola alla vigilia del match di campionato sul campo dei friulani.