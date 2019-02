© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambasciatore di Francia, Christian Masset, «riparte oggi per Roma» ha annunciato, ai microfoni di Rtl, il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Il diplomatico era stato richiamato a Parigi lo scorso 7 febbraio «per consultazioni» dopo le tensioni con il governo italiano.«Il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto è importante l'amicizia tra la Francia e l'Italia, a che punto i due paesi hanno bisogno uno dell'altro. Abbiamo anche ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico», ha aggiunto Loiseau. «L'Italia ha bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme», ha il ministro francese.