Ucraina, fosse comuni nel bosco di Kharkiv per seppellire i morti: i camion trasportano le bare fuori dalla città

La guerra d'Ucraina ha spazzato via Kharkiv, la seconda città più grande del Paese. I bombardamenti a tappeto delle forze russe hanno distrutto case, scuole, ospedali e ucciso centinaia di civili. Così tanti morti, che le autorità sono state costrette a scavare delle fosse comuni nel bosco, dove portare e lasciare le bare. Scene agghiaccianti dal fronte, che raccontano la drammaticità della guerra, che non risparmia nessuno.

Ucraina diretta, a Mariupol interrotta l'evacuazione dei civili. Erdogan a Putin: «Subito cessate il fuco», telefonata tra Macron e Putin. Cnn: bombardamenti a nord di Kiev

File di camion lasciano le bare nel bosco

Nei video che raccontano quello che sta succedendo a Kharkiv, si vede una lunga fila di bare portate con camion e deposte in una lunga fossa verticale scavata in un bosco alla periferia della città. Intanto la guerriglia urbana e i bombardamenti continuano senza sosta. Oggi è stato colpito un negozio dove le persone aspettano in fila il proprio turno. Fonti ucraine continuano a denunciare l'uso delle bombe a grappolo da parte dei russi. Intanto dall'Europa sono arrivate 50 tonnellate di aiuti umanitari per i tanti civili ancora bloccati in quell'inferno.