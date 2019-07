© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha detto cheè un gioco assolutamente da demonizzare? Il popolare videogame di battaglie in tempo reale, che da tempo appassiona gli adolescenti di tutto il mondo, non è solo un gioco. Dietro, infatti, c'è una grande community a livello mondiale e questo ha indotto una sfruttare la propria popolarità per raccogliere fondi per le, malato diLa storia diha commosso il mondo: questo streamer canadese, infatti, ha deciso di sfruttare la sua visibilità iniziando a trasmettere in diretta streaming lunghe sessioni di, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la chemioterapia a cui dovrà sottoporsi il padre, a cui è stato diagnosticato un tumore al fegato e uno ai polmoni. Senza la chemio, il papà di questo giovane gamer non riuscirà a sopravvivere per più di un anno, mentre con le terapie l'aspettativa di vita può allungarsi fino a tre anni, con una lieve speranza di guarigione.ZylTV ha quindi deciso di trasmettere sul proprio canale Twitch lunghe partite di, giocando ben dieci ore al giorno. Nei primi quattro giorni, questo giovanissimo è riuscito a raccogliere mille dollari canadesi (circa 680 euro), ma è con la pubblicazione di un thread su Reddit che la raccolta fondi ha raggiunto una grande popolarità. Al fianco di ZylTV si sono schierati non solo utenti comuni, ma anche altri gamer famosi in tutto il mondo, che hanno pubblicizzato la sua iniziativa. Alla fine, nel giro di qualche giorno, ZylTV è riuscito a raccogliere più di 13 mila dollari canadesi (circa novemila euro), che in parte saranno spesi per le terapie e in parte saranno destinati ad un fondo d'emergenza.Grazie alla sua iniziativa, il 13enne sta accumulando sempre più follower su Twitch e altri famosi gamer, come Xxif e Ronaldo, hanno deciso di pagare a lui e al padre un biglietto aereo per partecipare al Mondiale di Fortnite in programma a New York. Il padre, fino a quel momento ignaro di tutto, ha scoperto il gesto del figlio e si è commosso, ringraziando poi tutti coloro che hanno aderito alla raccolta fondi.