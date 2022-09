Canale russo su Twitch con i fornelli accesi tutto il giorno solo per prendere in giro l’Europa

Un'inquadratura fissa, con la telecamera puntata sui fornelli accesi. Sullo sfondo una foto in una cornice di Vladimir Putin, poi un termometro che mostra la temperatura della stanza e un orologio a testimoniare le riprese in diretta. È la scenografia che è diventata virale nelle ultime ore e il responsabile è il canale Twitch RussianGas1, che ha deciso di rispondere così alle sanzioni dell'Unione Europea. Un modo per prendere in giro l'Europa sugli aumenti dei costi del gas che stanno colpendo l'Occidente con bollette da record, anche in Italia.

I fornelli del gas accesi e il ban (temporaneo) di Twitch

La piattaforma Twitch però non è rimasta a guardare e nei giorni scorsi ha bannato (ma solo temporaneamente) il canale per «violazione delle linee guida dalla community». RussianGas1 tiene acceso il fornello principale della sua cucina tutto il giorno: nel corso delle live si vede solo che ogni tanto accende gli altri fornelli per scaldare qualche pentola. Gli spettatori? Circa 800 in diretta in media, con qualcuno che si spinge anche a donazioni: finora il canale avrebbe raccolto circa 3300 rubli, circa 57 euro.