Foreign fighter italiano morto in Ucraina. Il padre: «Mio figlio eroe di guerra» Chi era: combatteva con Kiev da volontario

Benjamin Giorgio Galli, foreign fighter originario della provincia di Varese, è morto in Ucraina combattendo come volontario con la Legione Internazionale di difesa di Kiev contro l'esercito russo. Aveva 27 anni.

Chi era Benjamin Giorgio Galli

La notizia è stata diffusa dal padre del giovane, Gabriel Galli, che lo avrebbe rivelato ad alcuni amici del figlio. Nei prossimi giorni ci sarà una messa per commemorare il 27enne, la cerimonia si terrà presso il paese di Bedero Valcuvia, in provincia di Varese, luogo dove il ragazzo è cresciuto. Le dinamiche che hanno poratato alla morte per adesso sono ancora sconosciute. Galli era partito per l'Ucraina alcuni giorni dopo l'invasione russa, verso l'inizio di marzo. Sarebbe giunto prima in Polonia, e poi da li avrebbe valicato il confine ucraino. Un volta giunto in zona di guerra, Benjamin si era arruolato tra le fila della prima Legione internazionale con il grado di soldato.

Pochi giorni fa il 27enne era riuscito a mettersi in contatto con il padre, a cui aveva comunicato che una volta tornato a casa, dopo la fine della guerra, si sarebbe riposato per un anno intero. Sempre dai profili social si apprende che il giovane soldato era stato impegnato nella zona di Kharkiv e si stava spostando verso Kiev. Poco fa, sempre su Facebook, il ricordo di un commilitone di Benjamin, che in inglese l'ha salutato così: «Ti voglio bene, sarai sempre nei miei pensieri fratello Ben, eroe dell'Ucraina».

Ad aprile era morto un altro italiano: Edy Ongaro

Verso aprile In Donbass era stato ucciso un altro foreign fighter italiano, Edy Ongaro, 46 anni, combatteva con le forze separatiste in Ucraina. Quella del 46enne veneziano è stata la prima morte italiana registrata dopo l'inizio della guerra.

L'uomo era rimasto ucciso da una bomba a mano mentre combatteva con le milizie separatiste del Donbass. In quel caso la notizia non era stata riportata dai parenti ma dal Collettivo Stella Rossa Nordest, con un post sul proprio Profilo Facebook. La notizia venne poi confermato da Massimo Pin, amico fraterno di Edy, al quale era toccato il compito di avvisare la famiglia.

