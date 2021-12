Focolaio sulla nave da crociera: 55 positivi (tutti vaccinati) e nave bloccata. United Airlines cancella 100 voli di Natale

Un focolaio e lo stop. Cinquantacinque persone positive al Covid a bordo di una nave da crociera Royal Carribean partita sabato dalla Florida. I contagiati sulla Odyssey of the Seas sono fra i passeggeri e fra l'equipaggio, anche se il 95% di coloro che sono a bordo sono completamente vaccinati. Le isola caraibiche di Curazao e Aruba, nelle Antille olandesi, hanno vietato l'attracco. La nave resterà in mare fino al rientro in Florida previsto il 26 dicembre.

APPROFONDIMENTI MONDO Cina, lockdown a Xi'an: 13 milioni di persone chiuse in casa RECANATI Focolaio alla festa di matrimonio, gli sposi costretti a rinunciare... BASKET Focolaio Covid nella Npc: contagiati 7 atleti e 5 membri dello staff L’ALLARME Omicron, a Natale «avremo molti casi». Draghi convoca la...

Covid, dilaga in Umbria la variante Omicron: 500 casi in un giorno Assisi, 15 contagiati alla festa di neo sacerdote

Focolaio alla festa di matrimonio, gli sposi costretti a rinunciare al viaggio di nozze

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) stanno indagando l'aumento dei casi identificati sulla nave, che ospita 3.587 passeggeri e 1.599 membri d'equipaggio. «Tutti i casi sembrano lievi o asintomatici. Inoltre non ci sono stati ricoveri o morti dalla nave», affermano i Cdc che stanno lavorando a stretto contatto con Royal Caribbean. La nave per ora è identificata con il codice giallo, a indicare che è sotto osservazione dei Cdc. Le autorità americane prenderanno in considerazione «vari fattori» per valutare se debba essere identificata con rosso, status per il quale sarebbe costretta a rientrare in porto. La Odyssey of the Seas è partita sabato scorso per una crociera di otto giorni ai Caraibi.

A Royal Carribean cruise ship was denied entry to the island nations of Curacao and Aruba after 55 people onboard caught COVID



It will remain at sea until its planned return to Florida on Dec. 26https://t.co/V7G1M8p8ui — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 23, 2021

United Airlines intanto, ha cancellato 100 voli in calendario la vigilia di Natale in seguito ai casi di Covid-19 fra i membri dell'equipaggio e gli addetti alle operazioni. Lo riporta Cnn. «Il balzo di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi e sugli addetti alle operazioni», ha detto la compagnia aerea americana.