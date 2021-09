Sparatoria in Florida: un "survivalista" uccide 4 persone, tra cui un bimbo e la madre

Si è definito un "survivalista", cioè pronto a un mondo post apocalittico, l'uomo che domenica notte ha ucciso a colpi di arma da fuoco quattro persone, tra cui un bimbo che si trovava tra le braccia della madre. Ferita anche una ragazzina di 11 anni. È successo a Lakeland, in Florida, negli Stati Uniti: l'assalitore ha ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti, prima di essere ferito e arrendersi, ma in ospedale ha tentato di rubare una pistola ad un poliziotto. Poi ha confessato di fare uso di metadone.

La sparatoria

Lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd, ha spiegato che la sparatoria è avvenuta alle 4:30 del mattino in due case separate. Il sospettato dopo aver sparato anche verso la polizia si è arreso dopo essere stato ferito. Nessun poliziotto è rimasto ferito nella sparatoria. Dai primi racconti, sembra che un uomo si fosse avvicinato già dalle 19:30 di sabato, quando una donna ha chiamato per segnalare una chiamata sospetta in cui un uomo le ha detto: «Dio mi ha mandato qui per parlare con una delle tue figlie». Nove ore dopo, in seguito ad altre segnalazioni di spari avvertiti nella zona, sono arrivati gli agenti e le forze dell'ordine: lì - riportano i media americani - hanno visto un camion in fiamme e un rumore proveniente dal cortile. Mentre si avvicinavano, hanno visto un individuo che era «totalmente vestito di un giubbotto antiproiettile e che sembrava pronto a impegnarci in una situazione di sparatutto». Lo sceriffo ha detto che l'uomo è poi rientrato di corsa in casa e gli agenti hanno avvertito uno sparo, una donna urlare e un bambino piagnucolare.

Il tenente ha cercato di entrare in casa ma questa era barricata. Poi è andato sul retro della casa ed è entrato, scambiando colpi di arma da fuoco con il sospettato prima di uscire di casa. Altri agenti sulla scena hanno aperto il fuoco per aiutare gli agenti a mettersi in salvo. Poco dopo, il sospettato è uscito di casa con le mani alzate. Gli avevano sparato una volta.