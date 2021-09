Floriane scomparsa a 13 anni. «Vista l'ultima volta al college, è inquietante». Francia sotto choc

La Francia sta seguendo con grande ansia la vicenda della sparizione di una ragazza di appena 13 anni. La gendarmeria del Basso Reno (regione al confine con la Germania) ha emesso un avviso di perquisizione a seguito della scomparsa definita "preoccupante" di Floriane Rudloff, 13 anni. La ragazza, residente a Marlenheim, comune molto vicino al capoluogo Strasburgo, è stata vista per l'ultima volta al suo college venerdì intorno alle 16.30. Il suo telefono è stato bloccato l'ultima volta fuori dalla struttura prima che venisse interrotto. È stata la madre dell'adolescente ad allertare la gendarmeria di Wasselonne intorno alle 19. Floriane è alta 1,54 m, di corporatura fine. Porta i capelli lunghi fino alle spalle, color castagna/marrone. Indossava una felpa rosa e leggings neri.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Gabby Petito, il giallo della ragazza scomparsa durante la vacanza... ITALIA Denise Pipitone, Procura chiede archiviazione per l'ex moglie del...

Denise Pipitone, Procura chiede archiviazione per l'ex moglie del padre Anna Corona

Floriane, la pista del brutto incontro

Fuga o brutto incontro, la gendarmeria non esclude nessuna traccia. «Nessuno l'ha vista salire a bordo di un veicolo, ma per il momento non abbiamo un punto di riconsegna con amici o familiari», ha spiegato la gendarmeria a France 3 Alsace. Gli inquirenti sono in costante contatto con la famiglia della giovane. La gendarmeria locale ha Chiunque abbia visto la giovane o abbia informazioni da fornire su dove si trova è pregato di contattare la brigata della gendarmeria di Wasselonne allo 0388870245 o il centro operativo della gendarmeria di Strasburgo il 17.

Denise Pipitone e Olesya, trovata la nomade che ha accolto la bambina russa