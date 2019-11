Flixbus, grave incidente in autostrada: feriti i 33 passeggeri, 4 sono gravi

LEGGI ANCHE

Bruttoin autostrada per unche effettuava il collegamento. Sono 33 i, di cui 4 gravi, per l'incidente sull'autostrada A1, nel nord della Francia, che ha visto coinvolto un pullman della compagnia low-cost. Lo ha annunciato la prefettura del dipartimento della Somme. Poco prima di mezzogiorno, il Flixbus è uscito di strada in corrispondenza die si è rovesciato sul fianco. Dei 33 passeggeri a bordo, 29 hanno riportato lievi ferite, 4 sono gravi. Imponente il servizio di ambulanze e pompieri giunto sul posto, dove l'uscita dell'autostrada è stata chiusa.