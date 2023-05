Finto capitano di una crociera di lusso truffa i passeggeri per oltre 300mila euro. Poi spende tutto al gioco

Un uomo che si è finto il capitano di una nave da crociera di lusso ed ha incassato 272.000 sterline dai vacanzieri (oltre 300mila euro) è stato condannato a restituire i pochissimi soldi che gli sono rimasti, dopo aver speso quasi tutto il suo denaro al gioco d'azzardo. Jody Oliver, 44 anni, viveva due vite separate. Trascorreva la settimana con sua moglie e i tre figli vicino a Brecon, nel Galles centrale, mentre i fine settimana con il suo fidanzato a Newport, usando il falso nome di Jonathan. Nessuna delle due parti era a conoscenza l'una dell'altra.

Documenti contraffatti, un costume da capitano, e-mail e buste paga dell'azienda: Jody si è spacciato comandante di una nave da crociera P&O, ed è riuscito a truffare dei clienti promettendo di organizzare viaggi in luoghi esotici.

La doppia vita

Oliver, che è un ex agente speciale della polizia di Hay-on-Wye, ha ricevuto in passato una condanna per falsificazione di documenti. Il procuratore Andrew Davies ha dichiarato alla Corte la scorsa settimana: «L'imputato era al centro di un'intricata rete di bugie e inganni. Non gli importava a chi potesse fare del male o chi fosse coinvolto nella truffa e mentiva anche a coloro che professava di amare».

«L'imputato ha usato nomi e mansionari diversi per ottenere denaro e vivere una vita che non poteva permettersi. Stava vivendo due vite di separate, nessuna delle quali poteva sostenere con un reddito legittimo». Insieme al fidanzato, l'uomostava anche progettando di acquistare una proprietà da 685.000 sterline a Old St Mellons, a Cardiff.