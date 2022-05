Finlandia nella Nato? La Croazia dice no e minaccia di far saltare l'allargamento dell'alleanza atlantica

No all'allargamento della Nato. Il presidente croato Zoran Milanović ha detto che è pronto a mettere il veto per bloccare l'ammissione di Svezia e Finlandia al vertice Nato di Madrid che si terrà a fine giugno, se sarà lui a rappresentare la Croazia (Paese membro dell'alleanza dal 2009). L'adesione alla Nato può essere approvata solo all'unanimità (articolo 10 del Trattato atlantico). Già una settimana fa a Vukovar, Milanović, che dal 1996 al 1999 è stato consigliere della missione croata presso l'Unione Europea e la Nato a Bruxelles, aveva espresso la sua opposizione: aveva detto che l'adesione finlandese all'alleanza atlantica era «un'avventura pericolosa e una cialtroneria spudorata». Ha detto che inseguirà «come il diavolo le anime peccaminose di ogni membro del parlamento che voterà a favore» dell'adesione finlandese alla Nato.

E poi ha detto che era necessario, prima di ratificare l'adesione alla Nato di qualsiasi nuovo Paese membro, «modificare la legge elettorale in Bosnia». È questo l'ennesimo riverbero della guerra Ucraina - Russia che partecipa all'escalation e che molti analisti temono.

Sarajevo - Milanović si riferisce al fatto che ai croati che vivono in Bosnia l'attuale sistema elettorale non garantisce la possibilità di eleggere i loro rappresentati a Sarajevo.

Il parlamento croato, il cui partito conservatore HDZ al governo ha una maggioranza risicata, dovrebbe approvare la candidatura di Svezia e Finlandia. Dovrebbe. Il ministro degli esteri croato Gordan Grlić Radman ha detto che questa decisione «può solo contribuire a rafforzare la difesa e la sicurezza collettiva» e che la Croazia ha una posizione chiara.

C'è un ostacolo ed è macroscopico però: il veto del presidente croato al vertice di Madrid. Secondo la costituzione croata, il presidente è il comandante supremo dell'esercito e si occupa di politica estera. Mentre il primo ministro Andrej Plenković rappresenta regolarmente la Croazia ai vertici dell'UE, il presidente Milanović può e ha già rappresentato la Croazia in vertici cruciali come questo in programma a fine giugno.

