Filippo, la Regina Elisabetta è già tornata al lavoro

A soli quattro giorni dalla morte del principe Filippo, la Regina Elisabetta è tornata al lavoro. Proprio così: The Queen conferma il suo proverbiale senso del dovere e, seppur estremamente addolorata per la perdita dell'uomo che è stato al suo fianco, sempre un passo indietro, per svariati decenni, ha voluto partecipare in prima persona alla cerimonia organizzata a Windsor in onore di William Peel. Si tratta di uno dei più stretti collaboratori della sovrana, andato in pensione proprio in questi giorni.

Un approccio estremamente diverso da quello della Regina Vittoria che dopo la morte del principe Alberto osservò anni di lutto. Elisabetta ha deciso di tornare al lavoro ancor prima dei funerali di Filippo, previsti per sabato prossimo, e nonostante le due settimane di lutto proclamate per la scomparsa del principe consorte.

A proposito dei funerali: secondo indiscrezioni la Regina potrebbe dover sedere isolata dal resto della famiglia durante la cerimonia. Questione di regole anti-Covid. È possibile, tuttavia, che un membro del suo staff del Castello di Windsor potrà starle vicino. Sono solo 30 i partecipanti ammessi alle esequie a causa delle severe restrizioni contro il Coronavirus. Tutti dovranno indossare la mascherina e sarà vietato cantare.