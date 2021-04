Filippo, il tributo segreto della Regina: ecco cosa teneva nella borsa durante il funerale

La regina ha tenuto stretto suo marito durante il funerale del principe Filippo portando ricordi speciali della loro vita insieme nella sua borsetta. Secondo qualcuno vicino alla Royal Family, la regina ha incluso uno dei fazzoletti bianchi di Philip, realizzati dai suoi sarti di Savile Row Kent & Haste. I fazzoletti piegati in modo netto, inseriti nel taschino sul petto di un abito dal taglio netto, erano una caratteristica indelebile del classico stile sartoriale del Duca. Lo rivela il Daily Mail.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Principe Filippo, i funerali nel castello di Windsor FUNERALI FILIPPO Funerali del principe Flippo, grazie a Kate (che si fa da parte)... ROYAL FAMILY Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale:... VIDEO Funerali Principe Filippo, la Land Rover verde arriva a Windsor LONDRA Principe Filippo, oggi i funerali: William senza la divisa per non... LONDRA Meghan Markle, “accordi privati” per seguire il funerale... LE INDISCREZIONI Filippo, al funerale William e Harry saranno tenuti separati:... LE RIVELAZIONI Principe Filippo, quando scriveva a Diana: «Non riesco a... GRAN BRETAGNA Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano... GRAN BRETAGNA Filippo, la regina Elisabetta: «È stato semplicemente la... LONDRA Principe Filippo, il funerale in forma privata: ammessi solo 30... MEGHAN Meghan Markle si prepara a rispondere per vie legali a Piers Morgan IL RITRATTO Morto Filippo, il principe gaffeur che dietro le quinte decideva il... LONDRA Filippo, ai funerali un "paciere" tra William e Harry: ecco... GRAN BRETAGNA I funerali del principe Filippo, Gran Bretagna in silenzio per le...

Funerali del principe Flippo, grazie a Kate (che si fa da parte) William e Harry tornano a parlarsi

Funerali Filippo, Kate e il collier di perle che la Regina prestò a Diana

In onore del loro lungo matrimonio, si dice anche che abbia portato con sé una piccola fotografia di loro due insieme, che si pensa sia stata scattata a Malta. L'isola era un luogo profondamente speciale sia per la regina che per Filippo. Da novelli sposi vissero a Villa Guardamangia, alla periferia della capitale La Valletta, tra il 1949 e il 1951, mentre il Principe vi era di stanza come ufficiale di marina con la HMS Magpie. La regina in seguito lo descrisse come uno dei periodi migliori della sua vita poiché era l'unica volta in cui era in grado di vivere "normalmente". La coppia è tornata spesso, anche per celebrare il loro 60 ° anniversario di matrimonio nel 2007.

Come è sua abitudine, la borsa della regina era del marchio britannico Launer, che detiene un mandato reale dal 1968. Si ritiene che possieda circa 200 borse, in diversi stili e colori per abbinarsi ai suoi abiti. Sono stati a lungo utilizzati anche per trasportare oggetti preziosi tra cui, secondo quanto riferito, una raccolta di portafortuna regalatole dai suoi figli e nipoti. Ma forse nessuno sarà più significativo, né più sincero, di quelli che ha portato per salutare suo marito. Durante il funerale al castello di Windsor la Regina addolorata ha lasciato un messaggio personale e scritto a mano a Philip, posto accanto a una ghirlanda di gigli bianchi, piccole rose bianche e fresia bianca scelta da lei. Le foto di ieri pomeriggio mostrano solo un assaggio della nota, che sembra essere scritta su carta ufficiale di Buckingham Palace. Tuttavia, il Palazzo non ha ancora confermato il contenuto della nota.

Il biglietto sembra essere stato il suo regalo di addio da Sua Maestà al marito di 73 anni, per il quale è stata costretta a piangere lontano dalla sua famiglia nella Cappella di San Giorgio mentre diceva addio alla sua "forza e permanenza". Per la cerimonia ha anche tirato fuori la spilla Richmond con diamanti, un regalo della città di Richmond per il matrimonio di sua nonna, la regina Mary, del 1893 con il futuro re Giorgio V, da lei ereditato. Durante il servizio, la regina si è asciugata le lacrime e ha chinato la testa in segno di riverenza mentre accompagnava la bara di suo marito nel suo viaggio finale mentre il loro figlio maggiore, il principe Carlo, piangeva mentre camminava dietro la bara in chiesa seguito da altri reali devastati dal dolore.