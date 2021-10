«Mio figlio è autistico, per favore fategli gli auguri», rispondono in migliaia, tra cui Russell Crowe

«Daniel è mio figlio ed è profondamente autistico», così esordisce su Twitter papà Kev. Daniel è al suo 15° compleanno e ha espresso due desideri: imparare a guidare e fare amicizia. Monito del papà, sempre su Twitter: «Per favore augurategli un buon compleanno. Per favore, mostrategli che ci tenete. Per favore, condividete».

Hanno risposto, sui social, migliaia di utenti (oltre 120mila), anche personaggi famosi: dal "Gladiatore" Russell Crowe all'attore di Star Wars Mark Hamill. Kev Harrison, 52 anni di Arnold, Nottinghamshire, su Twitter condivide spesso pensieri, foto e video che riguardano Daniel. Il suo profilo è un "profilo di coppia", lo ha chiamato "Kev and Daniel", perché fortissimo è il suo desiderio di condividere la sua esperienza di genitore di un figlio affetto da autismo.

«Davanti a questa risposta globale Daniel è impazzito di gioia», ha riferito il padre alla Bbc. «Lui frequenta una scuola per bambini con bisogni speciali, gioca in cortile da solo, non ha amici e finora è stato invitato a solo tre feste di compleanno», ha aggiunto.