Giovane mamma morta asfissiata: la figlia di 2 anni le chiude il finestrino dell’auto sul collo

. Sconvolto ha chiamato i servizi di emergenza ed è stata portata subito in ospedale. Yulia però, è morta otto giorni dopo, aveva subito un’asfissia che le aveva provocato seri danni. «Il suo cervello ha sofferto irreversibilmente a causa delle arterie bloccate», è scritto in un rapporto medico locale «non ha ripreso più conoscenza dopo l’accaduto». La tragedia è avvenuta il giorno del suo compleanno, tutto era pronto per festeggiarlo con gli amici.