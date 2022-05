La figlia di Putin e la relazione con il super ballerino Igor Zelensky

Vladimir Putin potrebbe ritrovarsi uno Zelensky in famiglia, ma non si tratta del presidente ucraino Volodymyr. Il legame parte da Katerina Tikhonova, una delle figlie dello zar, che avrebbe da tempo una relazione con Igor Zelensky, 52 anni, ballerino professionista di spicco e grande regista che fino a poco tempo fa era stato a capo del Bavarian State Ballet. La rivelazione arriva dal quotidiano tedesco Der Spiegel.Le sanzioni contro la 35enne - imposte per l' invasione dell'Ucraina da parte del padre - hanno interrotto i suoi voli regolari da Mosca a Monaco (dove vive il ballerino), durante il quale veniva accompagnata dalle guardie dei servizi segreti russi.

Katerina Tikhonova e Igor Zelensky

Katerina (che ha cambiato cognome prendendo quello della nonna materna) è la secondogenita di Putin, nata dal matrimonio dello zar con Lyudmila Putina (ora ex moglie). Precedentemente era sposata col miliardario 40enne Kirill Shamalov. Si sono lasciati nel 2017 e contemporaneamente è cominciata la relazione con Igor Zelensky, anche lui appena uscito da un matrimonio con la coreografa Yana Serebryakova. L'inchiesta del giornale ha portato alla luce i documenti che provano i viaggi di Katerina Tikhonova a Monaco, dove vive Igor Zelensky. In due anni è volata nel Principato più di 50 volte.