Bimba nasce senza milza, la mamma: «Troppo impegnativo fare tutti i controlli». E la piccola muore a 9 anni

Laha gravi problemi di salute, ma lasi "scoccia" di farle fare tutti i controlli medici necessari e la lascia morire.è morta a 9 anni a causa di un grave choc settico dovuto alla mancanza di cure della madre , 29 anni, dellaLa piccola era nata senza milza , una condizione che le imponeva ricorrenti controlli e rigide cure da seguire. Un impego troppo grande per la 29enne che ha trascurato la salute dellafino a quando lanon si è aggravata al punto di morire.Laaveva sviluppato anche gravi problemi cardiaci, sarebbe dovuta andare a delle visite, ma per ben 11 volte laha saltato i controlli. Nei due anni precedenti alla morte laè stata completamente trascurata e quando è andata inle sue condizioni, secondo i medici, erano disperate.Mia ha avuto una grave crisi respiratoria ed è stata portata in. Quando i medici l'hanno visitata hanno verificato che da oltre 10 ore laera in choc settico, senza che lala facesse vedere da un dottore. Poche ore dopo la piccola è morta e laè stata arrestata con l'accusa di abbandono di minore: ora rischia una condanna fino a 15 anni di carcere.