Lui ha un infarto fatale prima delle nozze, la fidanzata (madre di 2 figli) trovata morta nel fiume

Invece di organizzare gli ultimi dettagli del suo matrimonio, ha dovuto pianificare un funerale

Questa è una storia particolarmente triste perché il suo fidanzato è improvvisamente crollato e morto davanti a lei due settimane prima delle nozze: l'ha lasciata sola con due figli di cui farsi carico

Helen ha perso tutti quelli a cui ha mai voluto bene: suo padre è morto, ha perso sua sorella in un incidente d'auto nel 2000 e adesso Kevin. Era sconvolta





Muore italiano in vacanza in Croazia: intossicato dai gas di scarico dello yacht, gravi i figli e altri due familiari



DOLORE SUI SOCIAL Tanti i messaggi di cordoglio sui social: un'altra amica, Rachel Shove, ha scritto . Secondo quanto affermato dalla polizia, la morte di Helen non sarebbe sospetta: potrebbe dunque trattarsi di suicidio.Tanti i messaggi di cordoglio sui social: un'altra amica,, ha scritto

Oggi mi sono svegliata con notizie davvero strazianti. Helen O'Brien riposa nell'angelo della pace. Quanti bei ricordi da bambini, i miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi due figli

Poi Andrea Jones:

Stasera ho camminato con mio marito e ho detto una piccola preghiera per Helen e i suoi cari. Il cielo era bellissimo e due cigni nuotavano vicini. Credo nei messaggi dal cielo. Riposa in pace bella principessa del cigno

», le parole di, 39 anni, amica d'infanzia di Helen: dopo aver salutato gli amici, lo scorso 25 settembre, la donna è scomparsa e non ha dato più notizie di sé. La polizia ha confermato il ritrovamento di un cadavere nel fiume durante le ricerche di Helen: non c'è ancora stata un'identificazione formale, ma per le autorità si ritiene che il corpo sia purtroppo proprio il suo.», continua l'amica Lisa».».