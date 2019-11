di Alessandra Spinelli

Si faceva chiamare sire e la sua amante l'aveva ribattezzata Josephine,dal nome diL'amore per la storia, e , soprattutto per l'imperatore francese, oggetto di studi decennali, lo ha però portato assai al di là di una folkloristica rappresentazione interpersonale. Così Oleg Sokolov , docente all'Università di San Pietroburgo e uno dei massimi esperti della vita e delle gesta dell'imperatore francese, accademico dell'intellighenzia russa e vicino a Vladimir Putin, ha confessato oggi l'omicidio della sua compagna ed ex studentessa, la 24enne Anastassia Echtchenko. Una storiaccia di passione e alcolismo che ha scosso l'intero mondo accademico.Il professore, insignito in Francia della Legion d'Onore nel 2003 dopo aver insegnato alcuni anni alla Sorbona, , è stato arrestato dopo essere stato ripescato nel fiume Moika, a San Pietroburgo, uno zainetto. Dentro, una macabra scoperta, parti delle braccia della donna. E lui, in acqua, vestito da Napoleone, che cercava disperatamente di far sparire nel fiume i resti della giovane. La polizia ha poi trovato il resto del corpo della vittima, decapitato e senza braccia, nell'appartamento dell'uomo. Lo storico, 63 anni, è stato poi ricoverato in ospedale per ipotermia, ma oggi è stato trasferito in un commissariato di polizia per l'interrogatorio.Il docente era inoltre membro del consiglio scientifico dell'Issep, la scuola politica dell'ex deputata francese Marion Maréchal (nipote di Marine Le Pen) a Lione, incarico «immediatamente revocato». Davanti al suo curriculum, «non potevamo immaginare che potesse commettere questo atto odioso», ha commentato l'Istituto in un comunicato, «esprimendo le proprie condoglianze e il proprio sostegno alla famiglia della vittima».