Va dal medico perché ha il fiato corto, ma scopre di avere un tumore al seno in stadio avanzato

Da mesi aveva il fiato corto, dopo un controllo ha scoperto perché. Il caso clinico, pubblicato sul Cureus Journal of Medical Science l'8 dicembre, ha come protagonista una donna americana di 61 anni a cui è stato diagnosticato un tumore al seno in stadio avanzato. La 61enne soffriva di asma, ma non aveva mai avuto nessun tipo di problema pneumologico. Peccato che da un po' di tempo la signora, di cui non è stato diffuso il nome, avesse la costante sensazione di essere a corto di ossigeno, tanto da non riuscire a fare nemmeno centro metri.

Ha il fiato corto, scopre di avere un tumore al seno

La donna aveva anche cominciato ad avvertire forti dolori al petto, oltre ad aver perso più di 28 chili in due mesi. Così, dopo un po' di tempo, ha deciso di sottoporsi a una tac, esame dal quale purtroppo i medici le hanno diagnosticato un tipo di cancro al seno che origina dalle ghiandole che producono il latte materno, chiamate lobuli. La condizione è infatti nota come "carcinoma lobulare invasivo".

A woman felt short of breath for months. Tests on her lung fluid revealed she had breast cancer. https://t.co/Th1n76a50A — Insider Life (@InsiderLife) December 12, 2022

Gli esami

Dagli esami i medici hanno scoperto che il liquido si era accumulato intorno al rivestimento polmonare oltre alla presenza di un nodulo nel seno sinistro, il tutto confermato tramite biopsia. Proprio quel liquido era la causa del fiato corto e della pesantezza avvertita della paziente. I medici hanno subito rimosso il fluido dai polmoni della donna tramite ago, in seguito la signora ha iniziato una cura tramite terapia ormonale e chemioterapia. Non è noto se i trattamenti abbiano funzionato e se la 61enne si sia ripresa.

Prevenzione del tumore al seno, all'ospedale di Montefiascone la mostra degli studenti dell'Orioli