La felpa di Zelensky venduta per 105 mila euro a Londra, Johnson: «Spendete alla grande»

«Spendete alla grande gente», avrebbe detto il premier britannico Boris Johnson, “battitore” d'eccezione in un'asta da Christie's di raccolta fondi per l'Ucraina a Londra. E così è stato. La famosa felpa di pile color kaki del presidente Volodymyr Zelensky, con la quale siamo abituati a vderlo durante i discorsi e nelle dirette televisive, è stata venduta per 90mila sterline (circa 105.000 euro). L'indumento è stato venduto quasi al doppio del suo prezzo di partenza e BoJo ha colto l'occasione per definire il presidente ucraino «uno dei leader più incredibili dei tempi moderni». L'asta vantava diversi altri lotti tra cui la brocca a forma di galletto che è stata donata proprio a primo ministro inglese il giorno della sua passeggiata a Kiev, da una donna che era riuscita ad avvicinarlo.

