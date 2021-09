Fauci: «Italia esempio da seguire», promosse campagna vaccinale e gestione della pandemia

«L'Italia sta andando bene, meglio degli Stati Uniti, ora è diventata un esempio per il mondo». Lo dice il primo consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci in visita a Villa Firenze, la residenza a Washington dell'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia, promuovendo il nostro Paese per la gestione della pandemia Covid. Fauci ha sottolineato in particolare la percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni, quasi il 75%, contro il 54% degli Stati Uniti e 63% con solo una dose.

Fauci: «Imparato molto dall'Italia»

«L'Italia è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid. Dal vostro Paese abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose e ora siete diventati un esempio per il mondo», ha ribadito il consigliere medico di Joe Biden.

«Un sincero bentornato a Villa Firenze al dottor Anthony Fauci dall'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, e grazie per le sue parole di apprezzamento per la gestione della pandemia in Italia», ha twittato la rappresentanza diplomatica italiana, dopo che ieri sera la capo missione aveva evocato il primo canto dell'Inferno dantesco per suggerire che la fiducia nella scienza, alimentata da Fauci, ci ha aiutato a ritrovare la «retta via» che avevamo smarrito.

Fauci : «Epidemia superata per primavera 2022? Non si può ancora dire, serve vaccinare tutti»

Fauci è Cavaliere di Gran Croce

Lo scorso 18 maggio l'immunologo italo-americano aveva ricevuto proprio a Villa Firenze la più alta onorificenza italiana, diventando Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

