Farmaci per il diabete contaminati, azienda statunitense ritira i medicinali: «Rischio tumori»

Farmaci per il diabete potrebbero aumentare il rischio di tumori. La casa farmaceutica Merck & Co (MRK.N) ha scoperto come i suoi medicinali sono contaminati da un potenziale cancerogeno e ritiene di poter risolvere il problema entro la fine dell'anno, secondo quanto riferito da Bloomberg. La società ha presentato un rapporto alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense dopo aver identificato la causa principale della presenza di una nitrosamina chiamata NTTP in alcuni lotti dei farmaci.

Farmaci per il diabete contaminati, i rischi per la salute

NTTP appartiene alla classe dei composti nitrosammine, alcuni dei quali sono classificati come probabili o possibili cancerogeni per l'uomo, sulla base di test di laboratorio, secondo la FDA. L'impurità è sorta principalmente durante lo stoccaggio, così come durante la produzione, ha affermato Bloomberg News.

Il commento della Fda

La FDA ha dichiarato ad agosto che alcuni campioni di sitagliptin, un composto nei farmaci per il diabete di Merck Januvia e Janumet, erano contaminati da un possibile cancerogeno.