Un'intera famiglia resta chiusa nello scantinato di casa per 9 anni: aspettavano la fine del mondo

Chiusi nello scantinato della loro fattoria per nove anni, senza contatti con il mondo esterno,: è vissuta così una, in una località isolata del centro del Paese, finché qualche giorno fa il figlio più grande, venticinquenne, non ha lasciato l'abitazione ed è comparso nel pub del villaggio più vicino raccontando confusamente i dettagli della vicenda.Nella casa, isolata da un bosco da altre abitazioni, gli agenti hanno trovato una scala nascosta dietro a una credenza che conduceva allo scantinato nel quale hanno trovato un uomo allettato a causa di un ictus e i suoiDalle prime ricostruzioni e grazie ai racconti del figlio maggiore, sembra che la famiglia sia vissuta per nove anni completamente isolata e che alcuni dei figli non sapessero nemmeno che il mondo fosse abitato da altre persone.