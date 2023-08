Famiglia con 15 figli e un solo stipendio: «Siamo poveri, ma Dio ci aiuta ad arrivare a fine mese. Le vacanze? Impossibili»

Javier e sua moglie Belen sono stati premiati dalla Junta de Andalucia per aver avuto 15 figli. In un momento storico dove fare figli è diventato più complicato, loro sono l'eccezione. Un vero miracolo, avvalorato dal fatto che vanno avanti con un solo stipendio, quello da architetto del papà. «Ma c'è Dio ad aiutarci», dicono. La famiglia Cuevas Benitez, di Granada, è celebre in Spagna. Il loro esempio parte da lontano. La mamma viene da una famiglia di 18 figli.

Nonostante una carriera brillante davanti, ha messo la famiglia al primo posto e si è dedicata a loro a tempo pieno. Così, nonostante una laurea in Fisica, è una casalinga felice e fiera.

Sono una famiglia speciale, ma per loro non c'è niente di strano nell'essere così numerosi: «Non siamo gli unici. In Europa è cambiato tutto, le persone non hanno figli - ha detto papà Javier a El Mundo - La piramide della popolazione è stata invertita. C'è sempre più individualismo. Le persone si relazionano in modo diverso. Sono lasciate indietro molte cose fondamentali». La fede per loro è fondamentale: «Se ci togli Dio, la nostra famiglia non ha senso».

Arrivare a fine mese

«Siamo gente povera che il Signore aiuta», rispondono, quando gli si chiede come fanno ad arrivare a fine mese con un solo stipendio per 17 persone. «Non tutto deve basarsi sul denaro. Abbiamo vissuto momenti molto belli, in cui potevamo permetterci tutto, e se abbiamo dovuto mangiare riso in bianco per una settimana, è stato fatto. Il nostro motto è andare avanti e resistere. Non abbiamo avuto alcun aiuto finanziario», spiega papà Javier.

Andare in vacanza

Andare in vacanza, raccontano, è una vera impresa. Soprattutto trovare una casa che possa accogliere tutti. «Quando dici a un proprietario che siamo in 17, alza le mani. Siamo riusciti ad andare a Eurodisney una volta, durante quel viaggio dormimmo in due stanze. La nostra vacanza di quest'anno è il viaggio a Lisbona per la Giornata della Gioventù».