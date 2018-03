Facebook, voci di dimissioni del capo della sicurezza. Ma lui smentisce su Twitter

Il datagate che ha investito Facebook miete la sua prima vittima? Si rincorrono le indiscrezioni sulle dimissioni del responsabile della sicurezza delle informazioni Alex Stamos, che ha parlato di «disaccordi interni» su come affrontare la vicenda e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news che vengono diffuse attraverso la piattaforma.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.