Tajani a Zuckerberg: venga a riferire al Parlamento europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti i gruppi politici» dell'Europarlamento «sottolineano l'assoluta necessità di una sua personale presenza» per riferire sulla violazione delle norme sulla privacy «così come ha fatto davanti al Congresso» degli Stati Uniti. È quanto si legge in una lettera che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha inviato a Mark Zuckerberg. Tajani lo ringrazia per l'offerta di inviare Joel Kaplan a riferire al Parlamento ma ribadisce la necessità, condivisa da tutti i partiti, che invece sia proprio Zuckerberg a presentarsi.