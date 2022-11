Si fa un tatuaggio adesivo per Halloween ma non riesce a rimuoverlo: «Sono preoccupata non posso uscire così»

Halloween è finito ma non per tutti. Elizabeth Rose, 46 anni, aveva deciso di festeggiare il party piu' spaventoso dell'anno "decorando" il suo volto, e quello di sua nipote, con dei tatuaggi horror. Cicatrici e denti da scheletro oltre che sangue, era questo il look che aveva scelto la nonna per se e per la piccola. Ma se ne è poco dopo pentita.

Un tatuaggio adesivo sulla sua guancia, sul labbro e sulla fronte per essere un teschio spaventoso. Il video di TikTok , che è diventato virale con oltre un milione di visualizzazioni, ha lasciato molte persone in preda all'isterismo. «Metti un adesivo del tatuaggio per partecipare a Halloween, mettilo a te e tua nipote di 7 anni, poi ti arriva tua figlia e ti chiede "si è staccato l'adesivo?"»

«Beh, non può essere così difficile» ha pensato Elizabeth, come spiega nel video, così ha preso uno scrub per il viso in silicone e ha iniziato a strofinarselo via, ma l'adesivo non si toglieva. Poi hè passata a fare la stessa cosa sulla fronte, ma nulla, neanche li si toglieva. «Ca**o, ho delle riunioni domani!» Elizabeth è in preda al panico.

Le reazioni social

I follower divertiti hanno cominciato a commentare il video: «Il pensiero di te che entri in ufficio in quel modo mi fa rotolare e non ti conosco nemmeno!"» e ancora, «Farai approvare tutti i tuoi progetti se ti presenti alla riunione in quel modo».

Ecco come rimuovere i tattoo sticker

Ma poi tra valanga di commenti ironici spuntano anche i consigli utili: «Anche io ho avuto questo problema! Ho finito per usare un solvente per unghie». E anche: «Prendi un rotolo di nastro adesivo trasparente mettilo sulla parte da rimuovere e vedrai che si toglierà subito». E c'è chi conferma nella "potenza" dell'acetone: «So che è la tua faccia, ma il solvente per unghie lo toglierà». Fortunatamente, con un po' di acqua micellare Elizabeth è riuscita a rimuovere il tatuaggio prima della sua giornata di lavoro. E tutto è tornato alla normalità, ma sono molte le persone che dopo Halloween si sono trovate con il problema della rimozione dei tatuaggi così come consiglio sicuramente quello dell'acqua micellare o di un latte detergente è il piu' efficace e meno aggressivo.