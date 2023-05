F-16 all'Ucraina «per vincere la guerra»: ecco perché gli aerei da combattimento sono vitali per Kiev

Gli esperti di guerra e di Difesa bellica concordano: per vincere la guerra contro la Russia, l'Ucraina ha bisogno degli F-16, aerei da combattimento multiuso di fabbricazione americana. Ora anche la Nato sembra sposare la linea di contrattacco ucraino. Attenzione però: le forze di Kiev non riceveranno questi preziosi jet dagli Stati Uniti, per ora.

Jet oggi per evitare guerre domani

Tuttavia, gli esperti di Difesa hanno dichiarato a Insider che i jet sono vitali per gli sforzi bellici dell'Ucraina, in quanto forniscono a Kiev la potenza di fuoco necessaria per rafforzare le sue flotte attuali e future. «Parte di ciò che l'Ucraina sta combattendo non è solo la guerra in corso nell'Ucraina orientale e meridionale, ma anche il desiderio che i russi non lo facciano di nuovo nel prossimo futuro», ha dichiarato Seth G. Jones, vicepresidente senior, titolare della cattedra Harold Brown e direttore del progetto sulle minacce transnazionali presso il Center for Strategic and International Studies (Csis).

L'Ucraina considera i jet da combattimento indispensabili, ha detto Jones, e sta pensando a lungo termine rispetto alle nazioni amiche dell'Occidente. «Non si tratta solo di cercare di riconquistare un territorio limitato, ma anche di avere sistemi di armamento avanzati per evitare che i russi lo facciano di nuovo tra un anno, o due anni, o tre anni», ha detto Jones a Insider. «Se gli Stati Uniti iniziano a considerare la vittoria in Ucraina come, in parte, la garanzia che i russi non lo facciano di nuovo nel prossimo futuro, allora gli aerei sono una parte fondamentale di questo», ha aggiunto Jones.

La colazione internazionale dei jet

L'Ucraina attualmente si affida a vecchi jet di fabbricazione sovietica, tra cui i MiG-29, che sono stati sottoposti a forti sollecitazioni e pressioni negli ultimi 15 mesi di guerra, ha detto Jones. «Gli F-16 sono aerei più avanzati, sia per le missioni aria-aria che per quelle aria-terra». Altri esperti sono d'accordo, e in precedenza hanno dichiarato a Insider che gli F-16 sono l'opzione migliore per contrastare le flotte russe. David Deptula, tenente generale in pensione dell'aeronautica statunitense che ha pianificato la campagna aerea Desert Storm, ha affermato che l'Ucraina non può praticamente eliminare i caccia russi prima che si alzino in volo, quindi dovrà affidarsi al combattimento aria-aria. «Prima mettiamo i caccia nelle mani dei piloti ucraini esperti di combattimento, maggiori saranno le possibilità di successo per l'Ucraina», ha detto Deptula.

Dare all'Ucraina la potenza di fuoco di cui ha bisogno in aria è fondamentale anche per sostenere le sue campagne di terra, ha aggiunto Jones, come lo sarebbe per qualsiasi altra potenza militare.

«Gli Stati Uniti non condurrebbero mai operazioni militari di questo tipo senza una campagna congiunta che si basa su una combinazione di mezzi navali, terrestri, aerei, spaziali e informatici», ha detto Jones. Il dibattito sull'invio di jet da combattimento F-16 in Ucraina è durato mesi. La notizia di questa settimana, secondo cui il Regno Unito e i Paesi Bassi lavoreranno per formare una «coalizione internazionale» per procurare i jet e gli Stati Uniti autorizzeranno i loro alleati a inviare gli F-16 e a contribuire all'addestramento dei piloti, segna un netto cambiamento rispetto alla situazione di stallo della primavera e dell'inverno.

Le caratteristiche tecniche dei jet

Nessuno dubita delle capacità dell'F-16, che ha dato più che buona prova di sé nei conflitti in tutto il mondo. Saranno un passo avanti rispetto ai Mig-29 e ai Su-27 di epoca sovietica dell'Ucraina, che svolgono missioni analoghe. Il radar dell'F-16 è in grado di vedere più lontano, consentendo di «ingaggiare» gli aerei ostili a distanze maggiori.

In genere sono dotati di missili che non richiedono che l'aereo mantenga l'aggancio radar per colpire il bersaglio - una capacità che la Russia attualmente possiede, ma l'Ucraina no. Gli F-16 possono anche lanciare bombe di precisione guidate da laser, GPS e sistemi di puntamento avanzati, e sono in grado di puntare e distruggere i radar nemici a terra meglio degli attuali caccia ucraini. Ma non è ancora chiaro quali di queste capacità saranno messe a disposizione dell'Ucraina se la consegna dei jet andrà avanti.

Nuove reclute ucraine «Top Gun»

Anche l'addestramento e la consegna saranno una sfida per l'Ucraina. I sistemi informatici a bordo, come l'avionica, funzionano in modo molto diverso rispetto agli aerei sovietici. In combattimento, i piloti devono selezionare istintivamente più modalità corrette in scenari complessi, dove rischiano di essere sopraffatti da eventi in rapida evoluzione - una situazione nota come saturazione del compito.

MEGA SONRISA 😁🇺🇦 | LA REACCIÓN DE ZELENSKY al confirmarse que Ucrania recibirá F-16, F-18, Eurofighter y otros aviones. pic.twitter.com/P6u2GysaoJ — Saverio Vivas - PDC Colombia (@SaverioVivas2) May 19, 2023

Immaginate un automobilista che passa da una Renault a una Mercedes e deve conoscere immediatamente la posizione degli interruttori dei fari, dei tergicristalli e dei fendinebbia, il tutto a un livello enormemente più complicato. Ci vogliono tempo e pratica. I piloti ucraini riceveranno un addestramento su simulatori personalizzati. Ma è anche molto probabile che si siano esercitati su un software disponibile in commercio, che fornisce una rappresentazione molto vicina al flusso di lavoro richiesto per operare su un F-16.