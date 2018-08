Tenta di entrare nella cabina di pilotaggio, ex pugile lo immobilizza e salva i passeggeri

di Simone Pierini

Tarik #Sahibbedine l’ancien boxeur empêche le détournement d’un vol #Munich #Paris en maîtrisant l’individu.

L’avion atterrit. Les 200 passagers et l’équipage sont sains et saufs.

Bravo Tarik ! Un acte de #courage au péril de ta vie et de bravoure qui mérite les hommages. pic.twitter.com/d50VhPBtns — Mohamed Moulay (@mkmoulay) August 26, 2018

Il pugile eroe. Un ex campione francese di pugilato è diventato una sorta di «eroe» a 47 anni per aver immobilizzato a bordo di un volo fra Monaco di Baviera e Parigi un ubriaco che voleva introdursi nella cabina di pilotaggio per dirottare l'aereo.La notizia oggi fa il giro dei media francesi online dopo che il ministero dell'interno francese ha confermato il gesto di, di origini maghrebine, due volte campione di Francia dei pesi welter.L'uomo che voleva dirottare l'aereo, secondo i media, era già stato affrontato con le 'buonè da Sahibbedine, che, quando ha cominciato a divenire aggressivo ed è passato alle minacce, lo ha placcato e steso a terra, riscuotendo l'applauso di tutta la cabina, e lo ha legato fino all'atterraggio all'aeroporto di Parigi Roissy. L'ex pugile è stato ringraziato dall'equipaggio e invitato in cabina di pilotaggio per un selfie con i piloti.