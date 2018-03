L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della polizia tedesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: l'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato dell'ex presidente è in attesa di raggiungere Puigdemont che intendeva consegnarsi alle autorità del Belgio per affrontare con maggiori tutele la richiesta di estradizione da parte della Spagna.