Eva Kaili esce dal carcere dopo oltre 4 mesi, disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Eva Kaili è stata rilasciata. Dopo oltre quattro mesi di carcere, anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo uscirà da prigione. A quanto si è appreso, la giustizia belga ha disposto per Kaili gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico. «Una decisione logica che abbiamo atteso per fin troppo tempo», ha commentato Sven Mary, l'avvocato dell'ex vicepresidente del Pe arrestata il 9 dicembre dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate.

Tarabella in libertà vigilata

La giustizia belga aveva già deciso di concedere all'eurodeputato Marc Tarabella la libertà vigilata con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Lo ha reso noto il suo avvocato Maxim Toeller. Tarabella era stato arrestato e incarcerato il 10 febbraio scorso nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Tarabella dovrebbe quindi essere scarcerato nelle prossime ore. Il suo avvocato ha ricordato che l'europarlamentare «si è sempre detto innocente ed estraneo ai fatti».

Il legale: «Esce di prigione a testa alta»

«Eva Kaili esce di prigione a testa alta e con dignità, non ha confessato reati che non ha commesso, lotterà per la sua innocenza fino alla fine». Lo ha detto il legale dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Michalis Dimitrakopoulos, commentando la notizia della scarcerazione della politica ellenica, indagata nell'ambito del cosiddetto Qatargate, dopo oltre quattro mesi.