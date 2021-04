Non solo Italia, ci sono anche alcune mete all'estero tra le destinazioni che possono essere scelte per le vacanze di quest'estate. Islanda, Gibilterra, Canarie, Malta, Portogallo e le isole greche rientrano tra queste per due motivi. Il primo è che sono posti dove si può andare in base all'ultima ordinanza del Ministero della Salute. Il secondo è che hanno pochi contagi e molti vaccinati. Ma attenzione. Chi va in uno di questi Paesi deve, al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati