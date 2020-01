Tarragona, esplosione al petrolchimico: nube tossica, persone barricate in casa

Grande preoccupazione a Tarragona, in Spagna, dove alcuni minuti prima delle 7 si è verificata una forte esplosione in uno stabilimento petrolchimico. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza. La Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa, per paura di una nube tossica. Secondo le prime informazioni ci sarebbero quattro feriti gravi.

LEGGI ANCHE Rouen, stabilimento chimico in fiamme: nausea e vomito fra i dipendenti, evacuata sede tv francese



Ahora mismo en #Tarragona

¿Qué esta pasando? Alguien que informe por favor! pic.twitter.com/AY15XF1ppH — Laura Presicce (@laura_presicce) January 14, 2020

impresa che produce ossido di etilene, sostanza infiammabile utilizzata per la produzione di diversi materiali.

Dopo l'esplosione, la protezione civile ha chiesto alla popolazione dei centri abitati di La Canonja, Vilaseca e di tre quartieri di Tarragona di rimanere chiusi a casa. L'area dell'incendio è stata isolata dalla polizia, mentre è stata interrotta la circolazione sulla vicina linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti reparti dei pompieri. Le forze dell'ordine - riportano i media locali - sostengono che le fiamme non hanno dato vita a una nube tossica.

L'incendio si è verificato nello stabilimento​,





Ultimo aggiornamento: 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA