Esplode motore sull'aereo, è una mamma 43enne la donna risucchiata e morta poco dopo

E' una donna di 43 anni la vittima dell'incidente sul volo della Soutwest Airlines, dove un motore è esploso mandando in frantumi finestrino, ali e fusoliera. Si tratta di Jennifer Riordan, 43 anni, dirigente locale della Wells Fargo e madre di due bambini, che si trovava a bordo del volo partito da New York e diretto a Dallas quando l'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia dopo che uno dei due motori è esploso in aria.

La Riordan era seduta accanto al finestrino ed è stata quasi risucchiata all'esterno ma i suoi vicini l'hanno trattenuta e riportata dentro. È morta tuttavia poco dopo in un ospedale di Filadelfia a causa delle ferite riportate. Altre sette persone sono rimaste ferite. Per la compagnia aerea Southwest si tratta della prima vittima a causa di un incidente aereo e gli altri 143 passeggeri sono vivi grazie alla bravura e al sangue freddo della pilota, Tammie Jo Shults, 56 anni, ex militare e tra le prime donne a pilotare un caccia della Marina militare americana. Shults vive in Texas ed è sposata a sua volta con un pilota.

