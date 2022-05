Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione

Un'altra umiliazione per la Russia. L'esercito di Putin ha perso circa 50 veicoli e un migliaio di uomini per cercare di attraversare il fiume Siverskyi Donets, che scorre da ovest a est tra le province separatiste di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale. L'artiglieria di Zelensky li ha sorpresi sulla riva del fiume e li ha distrutti. Le truppe stavano cercando di costruire un ponte per attraversare il corso d'acqua. Le immagini satellitari hanno messo a nudo l'entità del fallimento, con i resti di due ponti galleggianti alla deriva, circondati da quello che rimane di carri armati e veicoli blindati bombardati.

APPROFONDIMENTI MONDO Ucraina distrugge ponte costruito dai russi nel Donbass: le immagini... MONDO Azovstal, i messaggi dall'inferno dell'acciaieria:... RUSSIA Putin, chi sono i fedelissimi che formano il suo cerchio magico: da... LA DENUNCIA Armi chimiche in Ucraina, Kiev: «Nuvola rossa verso Izyum,... IL REPORTAGE Mariupol, ucraini nei campi di filtrazione: cibo a giorni alterni, in...

Mariupol, ucraini nei campi di filtrazione: cibo a giorni alterni, in bagno una volta ogni 24 ore

Disfatta russa sul fiume Donec, cosa è successo

Quello che è stato definito un "massacro", ma anche il "disastro di Donec" sarebbe accaduto il 9 maggio, proprio nel "Giorno della Vittoria". Sembra che i comandanti russi stessero cercando di circondare Lysychansk, e la sua città gemella di Severodonetsk. Ma hanno visto l'attacco trasformarsi in un massacro quando l'Ucraina ha indovinato i piani. Quella dell'esercito di Kiev è stata una vera e propria imboscata. La 17a brigata di carri armati ucraini ha individuato il ponte, forse utilizzando uno dei tanti piccoli droni che fungono da occhi dell'esercito sul campo di battaglia, e ha distrutto con i carri armati T-64 e veicoli da combattimento almeno sette carri armati T-72 e T-80, 17 BMP, sette trattori blindati MT-LB, cinque altri veicoli e gran parte dell'unità del ponte stesso. In un solo colpo gli ucraini hanno rimosso dal campo di battaglia uno dei circa 99 gruppi tattici di battaglioni russi presenti in Ucraina .

I explored the area and suggested a location where Russians might attempt to mount a pontone bridge to get to the other side. And, used rangefinders to figure out river is 80m wide, thus Russians would need 8 parts (10m each) of the bridge connected to get to the other side. pic.twitter.com/QamJAG941e — Максим (@kms_d4k) May 11, 2022

La contromossa russa

All'indomani della sconfitta, le forze russe locali sono rimaste sulla loro sponda del fiume «cercando di mantenere le posizioni sulla riva destra», secondo lo Stato Maggiore di Kiev. Il disastroso attraversamento del fiume avviene mentre le forze russe si stanno ritirando dalla città di Kharkiv, più a nord.

DISASTER AT DONETS: How UKR smashed 2 companies of Russian motor rifle troops at a failed river crossing. Good intel, intuition and pre-registered artillery barrages cost Russia 6 Main Battle Tanks, 21 Infantry Fighting Vehicles and more than 500 dead.

A Navy SEAL explains. pic.twitter.com/t9GCebuTrB — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) May 12, 2022

Kiev ironizza

Il Ministero della Difesa Ucraina ha festeggiato l'attacco ironizzando: «Gli artiglieri della 17esima brigata di carri armati dell'Esercito dell'Unione Europea hanno aperto la stagione delle vacanze per i 'ruscist' (ndr, una crasi tra "russian" e "racist") . Alcuni hanno fatto il bagno nel fiume Siverskyi Donets, altri sono stati bruciati dal sole di maggio».