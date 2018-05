Erdogan, foto con turco-tedeschi Oezil e Guendogan: scoppia la polemica

Sta crescendo in Germania la polemica per le foto pubblicate via twitter dell'incontro a Londra tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e i due calciatori tedeschi di origine turca Mesut Oezil e Ilkay Guendogan. Particolarmente aspra la critica del presidente della federcalcio tedesca (Dfb), Reinhard Grindel, che ha ricordato come «non è positivo per i nostri giocatori lasciarsi strumentalizzare dalle manovre elettorali» di Erdogan. «La Dfb rispetta l'indipendenza della particolare situazione dei giocatori con origini straniere - ha detto Grindel - ma il calcio e la federazione sostengono dei valori che non sono rispettati dal signor Erdogan». Il presidente turco non ha avuto il permesso dalle autorità tedesche di fare campagna elettorale in Germania e l'uso di testimonial di eccezione turco-tedeschi potrebbe essere un modo di parlare al suo elettorato in Germania, aggirando il divieto. Le foto scattate domenica, sono state rilanciate via twitter dallo staff del partito del presidente turco, riferisce Der Spiegel. I due calciatori, Oezil e Guendogan, domani dovrebbero ricevere la convocazione dal ct della nazionale, Joachim Loew, per il Mondiale in Russia.

