Epstein, rivelazione choc «Tre dodicenni in regalo da violentare per una notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK Tre bambine di dodici anni da abusare per una notte: questo secondo la testimonianza di Virginia Roberts Giuffrè è stato un regalo di compleanno cheavrebbe ricevuto da uno dei suoi amici francesi. A procurarle sarebbe stato il fotografo Jen Luc Brunel, che le aveva comperate a Parigi da coppie di poveri genitori, felici di intascare il compenso, e incoraggiati dalle promesse di una futura carriera di fotomodelle che il fotografo avrebbe aperto per loro. Brunel avrebbe provveduto a far rilasciare i passaporti e i visti e a imbarcare le ragazze per un volo di sole 24 ore, notte di abusi compresa. La Roberts è oggi una donna 35enne, sposata e con tre figli in Australia, dove ha preso il nome di Giuffrè.