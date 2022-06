Elon Musk, Tesla licenzia il 10% dei dipendenti. L'annuncio choc in una mail: «brutta sensazione per il futuro»

Tesla si prepara a mettere in pausa le assunzioni nel mondo e a ridurre il proprio personale del 10%. È l'annuncio choc che il Ceo Elon Musk avrebbe comunicato in una mail ai dirigenti, pubblicato in esclusiva da Reuters.

La e-mail ai dirigenti

Nella e-mail inviata ai dirigenti del gruppo, Musk parla di una «Pausa in tutte le assunzioni nel mondo» . Nella mail si a riferimento ad una «bruttissima sensazione» sull'andamento dell'economia. Il taglio, calcola Reuters, potrebbe aggirarsi sui 10mila lavoratori: al momento Tesla, che ha fabbriche in Usa, Cina e Berlino, impiega 99.290 dipendenti.

APPROFONDIMENTI LO STOP Elon Musk dice no allo smart working: «Lasciate Tesla se non... FINANZA Twitter: Musk rivede offerta, aumenta impegno personale SPAZIO Starliner attracca alla Iss: è il primo volo riuscito IL COMMENTO Elon Musk: «Crollo delle nascite? Se continua così...

👇👇👀👇👇

EXCLUSIVE : Musk says Tesla needs to cut staff by 10% & pauses all hiring ... RTRS



In the email titled "pause all hiring worldwide," he said: "I have a super bad feeling about the economy."https://t.co/BA7VkNRyrL — Trading Floor Audio (@TradeFloorAudio) June 3, 2022

La notizia giunge in un momento difficile per Tesla le cui azioni hanno registrato una flessione di oltre il 20% da quando Musk ha annunciato la sua decisione di acquistare Twitter per 33,5 miliardi di dollari. Pesa anche l'impatto sulla produzione dei lockdown a Shanghai dove Tesla ha una fabbrica. Nei giorni scorsi Musk ha inoltre alimentato il dibattito sul ritorno in ufficio esortando il personale di Tesla a tornare alle proprie scrivanie o a trovare lavoro altrove. «Maggiore è la vostra anzianità e più deve essere visibile la vostra presenza» ha scritto Musk ai dipendenti, aggiungendo devono trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana. Tesla, che ha stabilimenti negli Stati Uniti, in Cina e a Berlino, impiega circa 99.290 dipendenti in tutto il mondo. Eliminare il 10% dei posti di lavoro potrebbe equivalere dunque a lasciare a casa circa 10.000 persone. All'inizio del 2019 Tesla ha già ridotto la sua forza lavoro di 3.000 posizioni avvertendo che «la strada da percorrere è molto difficile» per rendere le auto elettriche più convenienti per il mercato di massa